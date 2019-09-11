Son Dakika Haberleri: Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
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Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Balıkesir polisi Bursa'dan uyuşturucu getiren 2 zehir tacirini şehre giriş noktasında yakaladı.

Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Balıkesir polisi Bursa'dan uyuşturucu getiren 2 zehir tacirini şehre giriş noktasında yakaladı.


Bir ihbarı değerlendiren Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin yaptığı çalışmada, Bursa'dan Balıkesir'e uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan şüpheli bir araç arama noktasında durduruldu. Araçta ve şahıslarda yapılan aramalarda 27 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.T. ve Ş.A. adlı şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:01 Kaynak: İHA
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