Son Dakika Haberleri: Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 7 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 7 uyuşturucu tacirini yakaladı. Operasyonlar sırasında çok miktarda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 4 operasyonda toplam 7 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 35,58 gram esrar, 2,36 gram bonzai, 57 adet uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirleri ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuşturucu baronu El Chapo'nun milyon dolarlık evleri açık artırmayla satılacak
Masaj bahanesiyle kadınlara fuhuş yaptıranlar gözaltına alındı Dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı! 3 evi olduğu ortaya çıktı Beşiktaş'ta dehşet saçan özel halk otobüsü şoförünün ifadesi şoke etti: Olaydan bir gece önce uyuşturucu kullandım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 17:36:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]