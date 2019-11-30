Son Dakika Haberleri: Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 2 ayrı operasyonda toplam 2 kişi yakalandı.

Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 2 ayrı operasyonda toplam 2 kişi yakalandı.


Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 1,01 gram skunk maddesi, 3 adet uyuşturucu hap, 2 adet ecstasy hap, 2,53 gram bonzai maddesi ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirleri ile ilgili soruşturma devam ederken, Edremit'te yakalanan 1 şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın, bankta sızıp kaldı
40 yıl hapisle aranan kadın garda yakalandı Miras kavgasında eniştesini öldürdü Çiftlik evinde ölü bulunan Çinli kadının öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 21:26:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]