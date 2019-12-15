Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Balıkesir genelinde polis tarafından son 48 saatte yapılan operasyonlarda 10 uyuşturucu taciri yakalandı.

Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Balıkesir genelinde polis tarafından son 48 saatte yapılan operasyonlarda 10 uyuşturucu taciri yakalandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik son 48 saatte yapılan 8 operasyonda toplam 10 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 25.59 gram esrar, 5.91 gram bonzai ile 404.20 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirleri ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:27 Kaynak: İHA
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