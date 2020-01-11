Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

21 dakika önce

Balıkesir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Balıkesir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 6 operasyonda toplam 7 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 19,39 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tüfek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 315 TL ile 78 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirlerinden 2'si tutuklanırken, diğer şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:11 Kaynak: İHA
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