Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 6 operasyonda toplam 7 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 19,39 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tüfek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 315 TL ile 78 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirlerinden 2'si tutuklanırken, diğer şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR