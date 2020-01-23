Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

18 dakika önce

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarında 6 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarında 6 uyuşturucu tacirini yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 5 operasyonda toplam 6 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 1.5 gram esrar, 0.32 gram bonzai, 32 adet uyuşturucu hap ile 4.62 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirlerinden 1'i adli mercilerce tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:57 Kaynak: İHA
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