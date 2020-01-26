Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Balıkesir polisi il genelinde son 48 saatte yaptığı operasyonlarda 9 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 48 saatte yapılan 5 operasyonlarda toplam 9 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda, 76.3 gram esrar, 5.62 gram metamfetamin, 32 adet uyuşturucu hap, 97.60 gram bonzai, 5 gram skunk ile 4 adet kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu şüpheliler ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR