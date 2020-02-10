Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Balıkesir il genelinde polis ekipleri tarafından son 48 saatte yapılan operasyonlarda 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı.

Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Balıkesir il genelinde polis ekipleri tarafından son 48 saatte yapılan operasyonlarda 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik son 48 saatte yapılan 4 operasyonda toplam 4 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 9.40 gram esrar maddesi, 5,91 gram bonzai, 13 adet ecstasy, 2,28 gram metamfetamin ile 91 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu şüphelileri ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:45 Kaynak: İHA
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