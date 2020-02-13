Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

11 dakika önce

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 6 uyuşturucu satıcısını yakaladı.

Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 6 uyuşturucu satıcısını yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 2 operasyonda toplam 6 şüpheli yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 3.7 gram esrar, 1.34 gram bonzai, 3.13 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ile 6 adet dolu kartuş ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirleri ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:14 Kaynak: İHA
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