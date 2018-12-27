Son Dakika Haberleri: Balıkesir Polisinden Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Balıkesir Polisinden Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

2 saat önce

İstanbul'den Balıkesir merkeze uyuşturucu hap getireceği öğrenilen şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı.

Balıkesir Polisinden Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, System.String[]
İstanbul'den Balıkesir merkeze uyuşturucu hap getireceği öğrenilen şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili olarak 2 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülmekte olan çalışmada İstanbul'dan Balıkesir'e uyuşturucu madde getireceği tespit edilen araçta polis kontrol noktasında yapılan aramada 297 adet ekstasy hap ile 5 adet elektronik sigara ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri Balıkesir'e getiren Z.G. ve S.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken Z.G. ve S.K' nin uyuşturucu maddeyi temin ettiği İstanbul'daki zanlının yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:46 Kaynak: İHA

İstanbul, Polis, Balıkesir, 3. Sayfa
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