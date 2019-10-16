Son Dakika Haberleri: Balıkesir polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon

Balıkesir polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon

1 saat önce

Balıkesir polisi son 48 saatte 8 ayrı operasyonda 20 zehir tacirini yakaladı.

Balıkesir polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon, System.String[]

Balıkesir polisi son 48 saatte 8 ayrı operasyonda 20 zehir tacirini yakaladı. 8 arı operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, 20 kişi polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 48 saatte yapılan 8 çalışmada toplam 20 zehir taciri yakalandı. Adli makamlara çıkarılan, 1 kişi tutuklandı. Polis ekipleri yapılan aramalarda;109,17 gram esrar,11,65 gram bonzai ve 108 adet uyuşturucu hap ele geçirdi - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:01 Kaynak: İHA
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