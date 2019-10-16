Balıkesir polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon

Balıkesir polisi son 48 saatte 8 ayrı operasyonda 20 zehir tacirini yakaladı. 8 arı operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, 20 kişi polis tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 48 saatte yapılan 8 çalışmada toplam 20 zehir taciri yakalandı. Adli makamlara çıkarılan, 1 kişi tutuklandı. Polis ekipleri yapılan aramalarda;109,17 gram esrar,11,65 gram bonzai ve 108 adet uyuşturucu hap ele geçirdi - BALIKESİR