Son Dakika Haberleri: Balıkesir polisinin suç ve suçluyla mücadelesi aralıksız devam ediyor
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Balıkesir polisinin suç ve suçluyla mücadelesi aralıksız devam ediyor

35 dakika önce

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde polis suç ve suçluyla aralıksız mücadele ediyor.

Balıkesir polisinin suç ve suçluyla mücadelesi aralıksız devam ediyor, System.String[]
Balıkesir, Polis, Gömeç, 3. Sayfa
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde polis suç ve suçluyla aralıksız mücadele ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde marka taklidi giyim eşyası ve değişik marka, menşei belli olmayan parfüm satışı yapmaya çalışan C.K ve R.H isimli iki şahısın yakalaması yapılarak çeşitli markaların taklidi olan 29 adet eşofman takımı ve 79 adet parfüme el konuldu ve 5607 SKM Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli tahkikata başlanıldı.

Yine, Gömeç ilçesi girişinde yapılan yol uygulamasında durumundan şüphelenilerek durdurulan T.G isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada bir adet 7,65 çapında ruhsatsız tabanca ve şarjörüne basılı vaziyette bulunan 7 adet dolu fişekle toplam değeri 1 milyon 252 bin TL olan senetler ile bir miktar paraya Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği el konuldu ve gerekli adli tahkikata başlanıldı.

Ayrıca, Gömeç ilçesinde meydana gelen oto hırsızlığı ve işyerinden hırsızlık olayı sonrası Gömeç İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince oluşturulan özel ekibin yapmış olduğu çalışma sonrasında, şüpheli şahsın Gömeç ilçesinde ve hırsızlık malzemesini sattığı İzmir ili Bergama ilçesinde Bergama İlçe Emniyet personeliyle yapılan ortak çalışma sonrasında olayın şüphelisinin Y.S.B. isimli şahıs olduğu tespit edildi, şüpheli şahıs polis tarafından yakalandı. Çalınan 34 plakalı oto terk vaziyette bulunarak sahibine teslim edildi., Y.S.B. isimli şahıs oto hırsızlığı ve işyerinden hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:49 Kaynak: İHA
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