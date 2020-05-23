BALIKESİR Saanen keçisine talep arttı - Son Dakika

Saanen keçisine talep arttı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde besici Hüseyin Yılmaz (56), 27 yıl önce başlattığı 2 Saanen ırkı keçi ile kıl keçilerinde başlattığı melezleme çalışmalarında 120 keçiye ulaştı. Yılmaz'ın 2 litre süt veren kara keçileri, 4 kilo süt verir hale getirdi. Yılmaz, bugüne kadar yurdun değişik yörelerine binin üzerinde damızlık satışı yaptığını belirtti.

Burhaniye ilçe merkezine 9 kilometre mesafedeki kırsal Dutluca Mahallesi'nde çocukluğundan beri keçi yetiştiriciliği yapan 3 çocuk babası Hüseyin Yılmaz, 1993 yılında Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden temin ettiği Saanen ırkı 2 tekeyle elindeki kıl keçilerinde başlattığı melezleme çalışmalarından 120 keçiye ulaştı. Kara keçilerden günlük 1,5- 2 litre süt alan yılmaz ürettiği keçilerden ise günlük 3,3- 4 litre süt almaya başladı. Geçen yıla kadar 2.6 lira olan keçi sütü fiyatı bu yıl 3,7 liraya çıkarken, geçen yıl bin 500 ile 2 bin lira arasında alıcı bulan Saanen keçileri bu yıl 2 bin 500 ile 3 bin liraya satılmaya başladı.

Saanen keçileri herkese tavsiye eden Hüseyin Yılmaz, 'Ben bu keçiciliği 27 seneden beri yapıyorum. Bizim ilk keçilerimiz kara keçiydi. Kara keçilerle Saanenleri melezleme yaptım. Şu an çok iyi sonuçlar aldım. Yani randımanı çok yüksek. Bir de ben bu hayvanlardan dışarı çok sayıda damızlık sattım. Bu seneye kadar belki bin tane filan hayvan vermişimdir. Tokat'tan, Bolu'ya ve İzmir'e kadar yurdun değişik yörelerine satış yaptım. Bu hayvanlar çok iyi. Süt verimi çok yüksek. Bu sene bu hayvanlara çok talep var. Şimdi tanesi 2 bin 500- 3 bin liraya kadar satılıyor. Bunları çok arayan var. Bu sene süt fiyatları da iyi. Şu anda sütün litresi 3,7 lira. Bu hayvanları herkese tavsiye ederim. Bu işi yapabilen herkes yapsın. Çok bereketli bir hayvan. Bizim evimize bereket getirdi' dedi.

Hüseyin Yılmaz'ın oğlu Hasan Hüseyin Yılmaz ise, 'Ben bir genç girişimci olarak bu ırkı herkese tavsiye ediyorum. Bu hayvanlar, ailemize bereket ve sevgi getirdi. Şu anda neyimiz varsa bunların sayesinde oldu. Herkese tavsiye ederim' diye konuştu.