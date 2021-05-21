BALIKESİR - Sağanak nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geliyor - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kapanan yol nedeniyle aksayan trafik
Taşan derelerden görüntüler
Fırtına nedeniyle yıkılan ağaçlar
BALIKESİR - Balıkesir'de etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geliyor.
Karacabey'den itibaren Balıkesir'in Bandırma ilçesi yönüne gidişte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Sürücüler sıkışıklık nedeniyle kırsal Sultaniye Mahallesi'nden geçerek, Susurluk istikametine ya da kent merkezine döndü.
Kaynak: AA
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