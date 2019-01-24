Balıkesir Sağlığından Yerel Medyaya Destek

Basın İlan Kurumu, Cemiyet ve Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleşen ve diğer illere örnek olan uygulamayla Balıkesir yerel gazeteleri desteklenmeye devam edilecek.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Ramazan Demir, Basın İlan Kurumu (BİK) Balıkesir Şube Müdürü Tahsin Şahin vebirlikte Balıkesir Sağlık Müdürü Op. Or. Mehmet Burak Öztop'u ziyaret etti.

Balıkesir'in sağlık alanındaki yatırımları yanında yeni projelerin konuşulduğu ziyarette Demir, Öztop'a hayırlı olmasını dilediği görevinde başarılar diledi. Gazeteciler Cemiyeti ile Balıkesir Basınının tarihsel gelişimi hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

KÜLFET DEĞİL, HAK!

Buluşmada kamu ihale ilanları konusunu gündeme getiren Demir, "Her yönüyle kamu yararı olan uygulamanın kimi çevrelerce 'külfet' görülmesi anlamsız. Şehirlerinde yaşananları 7/24 görev yaparak anbe an kayıt altına alıp arşiv kaydını tutan gazete ve gazetecilerimiz bunun daha fazlasını anasının ak sütü gibi hak ediyor" dedi.

Demir, geçmişte ilçe gazetelerinin mağduriyetine yol açan uygulamanın kurumlar arasındaki diyalog sonucu çözüme kavuşturulduğuna dikkat çekerek Balıkesir'deki işbirliğinin diğer illere örnek teşkil ettiğini kaydetti. Sağlık Müdürü Öztop'un yeni dönemde de aynı hassasiyetle konunun üzerinde duracağına inandıklarını söyledi.

BİK DE KONUNUN TAKİPÇİSİ

Basın İlan Kurumu (BİK)ŞubeMüdürü Tahsin Şahin de, sağlık kuruluşlarıyla ilgili ilanların işin ve ihalenin yapılacağı yerlerde yayınlanmasının önünün açılmasıyla birlikte ilçe gazetelerine az da olsa katkı getirdiğine değindi. Şahin, Balıkesir'de ilanların ilçe gazetelerinde daha fazla yayınlanması yolundaki Cemiyet talebini destekledi.

İLÇE GAZETELERİNE DESTEĞE DEVAM

Balıkesir'deki görevine yaklaşık üç ay önce başlayan Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop ise, yerel medyayı ve gazetecileri önemsediklerini dile getirdiği konuşmasında, "Önceki dönemde başlatılan uygulamayı devam ettireceğiz. Bunun geliştirilmesi yolunda yeniden bir değerlendirme yapabiliriz." ifadesini kullandı.

ÖZTOP'TAN MÜJDELİ HABERLER

Gazeteciler Cemiyeti ile çiçeği burnundaki Sağlık Müdürünün buluşmasında ilimiz sağlık sektörün yaşanan bazı sıkıntılarla gelişmelerde ele alındı.

Müdür Öztop, Atatürk Şehir Hastanesinde bazı yeni düzenlemeler yapılarak polikliniklere ulaşımın kolay hale getirileceğini söyledi.

ACİL SERVİSLERDEKİ YIĞILMALAR

Devlet ve Şehir Hastanesi acil servislerindeki yığılmalara dikkat çeken Sağlık Müdürü M. Burak Öztop,"Cumartesi günü hastanelerimizin acillerine iki bin 500'e yakın başvuru olmuş. Yoğunluk 20.00 ila 24.00 saatleri arasında. Bu konuda vatandaşlarımızın biraz duyarlı olması ve empati yapması gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

TIP FAKÜLTESİNDE ACİL SERVİS AÇILIYOR

Öztop, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisi ile Şehir Hastanesi bünyesinde kurulacak Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezinin hizmete alınması için geri sayıma başlanıldığını müjdelediği buluşmada, Balıkesir'in sağlık alanında önemli gelişmeler yaşanacağını kaydetti.

BGC Genel Sekreteri Doğan Alparslan ileMehmet Yarma ve H. Hilmi Duyar'ın da eşlik ettiği ziyarette BGC Başkanı Demir, Gazeteciler Cemiyeti yayınları olan "Balıkesir Basın Tarihi" ve "15 Temmuz Balıkesir Manşetleri" kitaplarını Sağlık Müdürü M. Burak Öztop'a takdim etti.