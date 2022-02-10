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Balıkesir sahilinde şüpheli ölüm: Yaşlı adam otomobilinin yanında ölü bulundu - Son Dakika

Balıkesir sahilinde şüpheli ölüm: Yaşlı adam otomobilinin yanında ölü bulundu

10.02.2022 15:52

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 67 yaşındaki Mustafa Acar, sahildeki aracının yakınında ölü bulundu. Şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlatılırken, Acar'ın yüzünde düşmeden kaynaklı yara olduğu fark edildi.

Edremit Altınkum Mahallesi Dalyan mevkii Edremit Çayı kenarında bulunan setlerin üzerinde üzerinde bir şahsın hareketsiz yattığının bildirmesi üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipleri Mustafa Acar'ı (67) yüzü koyun ve hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

YÜZÜNDE YARALANMA TESPİT EDİLDİ

Şahsın ilk kontrolünde yüzünde düşmeye bağlı bir yaralanma olduğu görüldü. Konuyla ilgili olarak olay yerinde sağlık ekipleri çağırıldı. Yapılan muayene Acar'ın ölmüş olduğu tespit edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Mustafa Acar'ın cenazesi savcılık incelemesinden sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mustafa Acar, Altınkum, Edremit, Dalyan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir sahilinde şüpheli ölüm: Yaşlı adam otomobilinin yanında ölü bulundu - Son Dakika


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