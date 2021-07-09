Balıkesir sahillerinde 'Martılar' göreve başladı - Son Dakika

Balıkesir'in yaz sezonunda turizm yoğunluğu yaşayan Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Marmara, Erdek ve Edremit sahillerinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 'Martı' olarak adlandırılan bisikletli polisler pedal çevirerek devriye gezmeye başladı.

Asayişi sağlayarak huzur ve güven ortamında bir sezon geçirilmesi amacıyla bu ilçelerde görev yapacak olan Martılarla ilgili olarak, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Martı Ekipleri'nin turizmin yoğun olduğu ilçelerde yeni bir güç, yeni bir destek oluşturduğunu ifade etti. - BALIKESİR