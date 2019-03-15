Son Dakika Haberleri: Balıkesir Şampiyonu Oldular

Balıkesir Şampiyonu Oldular

1 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu Balıkesir Okul Sporları Yıldız Erkekler Futbol kategorisinde il birincisi oldu.

Balıkesir Şampiyonu Oldular, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu Balıkesir Okul Sporları Yıldız Erkekler Futbol kategorisinde il birincisi oldu. Balıkesir genelinde toplam 61 takımın katıldığı müsabakalarda birinci olan öğrenciler okullarının gururu haline geldi.

Beden eğitimi öğretmeni Rafet Sönmez'in öncülüğünde çalışmalarını sürdüren futbol takımı, final grubunda, önce Edremit Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile berabere kalırken, finalde ise Gönen Öğretmen Işıl İpek Ortaokulunu çekişmeli geçen müsabaka sonucunda 2-1 yenerek Balıkesir Şampiyonu oldu. Burhaniyeli gençler, Balıkesir'i bölge müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı. Başarılı öğrencileri kutlayan Okul Müdürü Mehmet Çelik, Beden Eğitimi Öğretmeni Rafet Sönmez'e de teşekkür etti. Çelik, "Öğrencilerimizin gayretlerinin sonucunu il şampiyonu olduk. Öğrencilerimizin hepsini kutluyorum. Balıkesir'i bölge şampiyonalarında temsil etmeye hak kazandık. İnşallah bölgede yapılacak olan müsabakalarda da başarı bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:23 Kaynak: İHA

Futbol, Balıkesir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Yüzleşme Dizisinde Sürpiz İddia! Engin Öztürk ve Hande Doğandemir Yeniden Aşık Oldu

TOKİ'nin 50 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Başvuru Sayısı 125 Bini Aştı Risk Merkezi Raporu Başvurusu Bugün Saat 18.30'da e-Devlet Üzerinden Verilmeye Başlanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 11:39:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir Şampiyonu Oldular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]