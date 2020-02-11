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Balıkesir Sanayi işletmelerinin üretim kapasitesi yüzde 7,5 artış gösterdi
13 dakika önce
2019 faaliyet yılının tamamlanmasının ardından, Balıkesir sanayisinin 2019 yılı gerçekleşme verileri, Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) tarafından masaya yatırıldı.
2019 faaliyet yılının tamamlanmasının ardından, Balıkesir sanayisinin 2019 yılı gerçekleşme verileri, Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) tarafından masaya yatırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:36
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