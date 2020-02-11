Balıkesir Sanayi işletmelerinin üretim kapasitesi yüzde 7,5 artış gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Balıkesir Sanayi işletmelerinin üretim kapasitesi yüzde 7,5 artış gösterdi - Son Dakika Ekonomi

Balıkesir Sanayi işletmelerinin üretim kapasitesi yüzde 7,5 artış gösterdi

13 dakika önce

2019 faaliyet yılının tamamlanmasının ardından, Balıkesir sanayisinin 2019 yılı gerçekleşme verileri, Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) tarafından masaya yatırıldı.

Balıkesir Sanayi işletmelerinin üretim kapasitesi yüzde 7,5 artış gösterdi, System.String[]

2019 faaliyet yılının tamamlanmasının ardından, Balıkesir sanayisinin 2019 yılı gerçekleşme verileri, Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) tarafından masaya yatırıldı.

Balıkesir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:36 
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