Son Dakika Haberleri: BALIKESİR Savaştepe'de orman yangını
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BALIKESİR Savaştepe'de orman yangını

1 saat önce

Savaştepe'de orman yangını (1)BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde orman yangını çıktı.

Savaştepe'de orman yangını (1)
BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Savaştepe'nin kırsal Aşağıdanişment Mahallesi'nde bugün saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye 5 orman yangın söndürme helikopteri, 30 arazöz ve çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Rüzgarın şiddetiyle büyümeye devam eden yangın, kontrol altına alınamaya çalışılıyor.
Öte yandan çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerin yanı sıra çevre köylerin sakinleri de yangın söndürme çalışmalarına yardım ediyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 06:14 Kaynak: DHA
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