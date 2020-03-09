Balıkesir, seçkin destinasyon olmaya aday - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir, seçkin destinasyon olmaya aday - Son Dakika

Balıkesir, seçkin destinasyon olmaya aday

6 saat önce

Balıkesir, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar projesinde ilk 5 şehir arasına girmeyi başardı.

Balıkesir, seçkin destinasyon olmaya aday, System.String[]

Balıkesir, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar projesinde ilk 5 şehir arasına girmeyi başardı. Proje kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen heyet, Balıkesir'in alternatif turizm destinasyonlarını ziyaret ederek yöresel tatların lezzetlerine baktı.


Balıkesir; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Komisyonu İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve teması "Sağlık ve Esenlik Turizmi" olarak belirlenen Avrupalı Seçkin Destinasyonlar projesinde ilk 5 şehir arasına girmeyi başardı. Proje kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 6 uzman, şehirde alternatif turizm destinasyonlarını gezerek bilgiler aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile bir çok sivil toplum kuruluşunun paydaş olarak yer aldığı Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında heyet; Sındırgı, Edremit, Ayvalık ve Havran'ı ziyaret etti ardından Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile bir araya geldi. Şehrin alternatif turizm destinasyonlarını ziyaret eden heyet ayrıca zeytin ve zeytinyağı ile yöresel ot yemeklerinin de tadına baktı.


"Bu şehri çok seviyorum"


Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı A. Mekin Tüzün'ün Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptığı ziyarette konuşan Başkan Yücel Yılmaz, Balıkesir'in potansiyeli yüksek ve özgün bir şehir olduğunu ifade ederek, "Balıkesir'i gezip gördüğüm her defasında yeniden aşık oluyorum. Bu şehri çok seviyorum" dedi.


"Turizmi on iki aya yayacağız"


Tarım ve turizmin geliştirilmesi üzerinde önemle çalıştıklarını vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz, termal kaynaklardan ormanlara, mavi bayraklı plajlardan tarihi ve gastronomik değerlere, ulaşım ağlarından iklimsel avantajlarına kadar Balıkesir'in sağlık ve esenlik turizmi için aranan tüm kriterlere sahip bir il olduğunu kaydetti. Yılmaz, "Alternatif turizm kaynaklarını değerlendirerek turizmi 12 aya yayacak çalışmalar yapıyoruz. Balıkesir sağlık turizminin başkenti olmaya aday" açıklamasında bulundu.


Avrupa çapında tanıtımı yapılacak


Turist destinasyonlarının ortak ve farklı özellikleri ile bölgenin değerlerine dikkat çekmeyi, turizmin sürdürülebilirliğini sağlayarak ekonomik gelişmeyi teşvik etmeyi hedefleyen Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Programı (EDEN) kapsamında seçilen destinasyonlara "Avrupalı Seçkin Turist Destinasyon Ödülü" verilerek, bölgelerin Avrupa çapında tanıtımları yapılacak. - BALIKESİR

Yücel Yılmaz, Balıkesir, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2 yaşındaki mülteci çocuğun, elindeki bebek beziyle düşe kalka yürüdüğü anlar yürek sızlattı
Yunanistan polisi, Avrupa'ya gitmek isteyen Afgan mültecinin yüzüne kaynar su attı Fenerbahçe, Avrupa kupalarına gidebilmek için ekonomik hazırlıklarını 31 Mart'a kadar UEFA'ya bildirmek zorunda Bakan Albayrak vergi affı geleceği yönündeki söylentilere son noktayı koydu: Vergi affı yok, aflar dönemi bitti

Son Dakika Haberleri
21:30 İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 463'e çıktı
21:28 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu...
21:27 (İBB Meclisi'nde İstiklal Marşı okunurken bazı CHP'lilerin ayağa kalkmadığı görüldü
21:27 KARTAL'DA SİLAHLI SALDIRI DEHŞETİNİN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
21:26 Türkiye genelinde okul servis araçları ve şoförleri denetlendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 21:37:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir, seçkin destinasyon olmaya aday - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]