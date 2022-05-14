Balıkesir şehidine ağladı - Son Dakika
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Balıkesir şehidine ağladı

14.05.2022 00:57
Balıkesir şehidine ağladı

Gaziantep'te hainlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Er Oktay Salar (20), gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep'te hainlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Er Oktay Salar (20), gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin evinde helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazında gözyaşları sel oldu.

Balıkesirli Piyade Er Oktay Salar, Gaziantep'te hainlerce yapılan roketatarlı saldırıda şehit düştü. Şehidin naaşı Gaziantep'te yapılan törenin ardından memleketi Balıkesir'e gönderildi. Şehidin baba ocağı olan Balya'nın Çamavşar kırsal mahallesinde ise yas hakimdi. Şehidin naaşının Çamavşar'a gelmesi ile gözyaşları adeta sel oldu. İlk olarak baba evine götürülen şehidin al bayrağa sarılı naaşı başında dua edildi. Helallik alınmasının ardından mahalle meydanında cenaze namazı kılındı. Şehidin babası Mehmet Salar ayakta durmakta zorlanırken, baba Salar'a Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ve Balıkesir Valisi Hasan Şıldak destek oldu.

Cenazeye Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, milletvekilleri Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Fikret Şahin, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, MHP İl Başkanı Gökay Yüksel, belediye başkanları ile asker ve devlet erkanı katıldı. - BALIKESİR

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Son dakika haber: Balıkesir'e şehit ateşi düştü Son dakika haber: Balıkesir'e şehit ateşi düştü Son dakika! Şehit Oktay Salar için baba evinde helallik alındı Son dakika! Şehit Oktay Salar için baba evinde helallik alındı

Gaziantep, Balıkesir, Piyade, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir şehidine ağladı - Son Dakika


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