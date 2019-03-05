Son Dakika Haberleri: Balıkesir Şehidini Dualarla Uğurluyor

Balıkesir Şehidini Dualarla Uğurluyor

1 saat önce

Şırnak'ta nöbet mevzisinde arkadaşının silahının ateş alması sonucu boynundan yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden asker, Balıkesir'in İvrindi ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Balıkesir Şehidini Dualarla Uğurluyor, System.String[]
Şırnak'ta nöbet mevzisinde arkadaşının silahının ateş alması sonucu boynundan yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden asker, Balıkesir'in İvrindi ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaralandıktan sonra şehit olan er Uğur Çakmak son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehidin Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Bozören kırsal mahallesindeki akrabaları büyük üzüntü yaşarken, şehidin al bayrağa sarılı tabutu baba ocağına getirildi. Evin önünde yakınlarından helallik alınırken, Uğur Çakmak, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bozören Mezarlığı'na defnedilecek. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:00 Kaynak: İHA

İvrindi, Şırnak, Balıkesir, Güncel
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