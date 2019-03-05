Son Dakika Haberleri: Balıkesir, Şehidini Uğurladı

Balıkesir, Şehidini Uğurladı

1 saat önce

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde vatani görevini yaparken, mevzide arkadaşının ateş alan silahından çıkan kurşunla şehit olan er Uğur Çakmak (21), memleketi Balıkesir'in İvrindi ilçesinde toprağa verildi.

Balıkesir, Şehidini Uğurladı, System.String[]
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde vatani görevini yaparken, mevzide arkadaşının ateş alan silahından çıkan kurşunla şehit olan er Uğur Çakmak (21), memleketi Balıkesir'in İvrindi ilçesinde toprağa verildi.

Şehit er Uğur Çakmak'ın cenazesi, memleketi Balıkesir'in İvrindi ilçesi kırsal Bozören Mahallesi'ne getirildi. Çakmak'ın cenazesi, son kez helallik alınması için ailesinin evine götürüldü. Burada, şehidin annesi Ayşe ile babası Hüseyin Çakmak ve akrabaları gözyaşlarına boğuldu.

Alınan helalliğin ardından şehit Er Uğur Çakmak'ın cenazesi, törenin yapıldığı mahalle camisine götürüldü. Törene, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li Belediye Başkan Adayı İsmail Ok, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Törende Vali Ersin Yazıcı, baba Çakmak'a Türk bayrağı verdi.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Şehit Çakmak'ın cenazesi, mahalle mezarlığına götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:47 Kaynak: DHA

İvrindi, Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'de Valbuena'nın Performansı, Ersun Yanal Geldikten Sonra Zirve Yaptı Doğu Anadolu Buz Kesti! Ardahan'da Termometreler Eksi 20'yi Gösterdi

6 Bin 126 Metrekarelik Yüz Ölçüme Sahip 'Hayalet' Mahallede 85 Kişi Yaşıyor Bahçelievler'de Vahşet: Seccadenin Üzerinde Boğmuşlar!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 16:03:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir, Şehidini Uğurladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]