Balıkesir şehidini uğurluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir şehidini uğurluyor

01.06.2022 13:55
Balıkesir şehidini uğurluyor

Balıkesir şehidini uğurluyor Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen mayının imhası sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Balıkesir şehidini uğurluyor

BALIKESİR - Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen mayının imhası sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Pervari ilçesine bağlı Doğan köy ile Sarıyaprak köy yolunda bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timleri timince tespit edildi. Mayına müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan iki çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın naaşı, namazı kılınmak üzere Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Ortamandıra Mahallesine getirildi.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Balıkesir'deki konserler iptal edildi Balıkesir'deki konserler iptal edildi Balıkesir'e şehit ateşi düştü Balıkesir'e şehit ateşi düştü
Kaynak: İHA

Balıkesir, Pervari, Şehit, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir şehidini uğurluyor - Son Dakika


Son Dakika
13:49 Erdoğan, Suriye'de düzenlenecek askeri harekattaki hedefi açıkladı: Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz
13:13 Erdoğan Kılıçdaroğlu'na sordu: 2023'te Cumhurbaşkanı olmaya yüreğin var mı?
13:01 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus kimdir? İşte 12 farklı takımla 16 kupa kazanan Portekizli hakkında ilgili tüm merak edilenler...
12:44 Kayserispor'da şaşırtan ayrılık! Hikmet Karaman dönemi bitti
12:43 CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında konuşan Erdoğan'dan salondaki partililere tepki: Ağlanacak bir durum var
12:39 Tuğçe Kazaz, şeriat açıklamalarına tepki gösteren Ezgi Mola'ya cevap verdi: Medya maymunu
12:33 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bugün görülecek hakaret davası ertelendi!
12:28 Sosyal medyada gündem oldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Jesus ve Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri çok benziyorlar
12:01 3600 ek göstergede önemli gelişme! Polis, hemşire, din görevlisi ve diğer kamu personeli de dahil olacak
11:59 Dolar/TL yeni güne yükselişle başladı! 16,43 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 14:00:11. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir şehidini uğurluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement