Balıkesir sessizliğe büründü - Son Dakika

Balıkesir sessizliğe büründü
6 saat önce
BALIKESİR'de, sokağa çıkma yasağının ardından, sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü.
BALIKESİR'de, sokağa çıkma yasağının ardından, sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü.
Balıkesir'in turistik Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçeleri, sokağa çıkma yasağının ardından sessizliğe büründü. Meydanlar kumrulara kalırken, sokaklarda polis ekipleri ve belediye temizlik işçileri haricinde kimse kalmadı.
- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:52 Kaynak: DHA
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