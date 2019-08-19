Son Dakika Haberleri: BALIKESİR Silahlı kavgada hayatını kaybeden 10 yaşındaki Selin, 5 hastaya umut oldu
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BALIKESİR Silahlı kavgada hayatını kaybeden 10 yaşındaki Selin, 5 hastaya umut oldu

1 saat önce

BALIKESİR Silahlı kavgada hayatını kaybeden 10 yaşındaki Selin, 5 hastaya umut oldu.

BALIKESİR Silahlı kavgada hayatını kaybeden 10 yaşındaki Selin, 5 hastaya umut oldu
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:27 Kaynak: DHA
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