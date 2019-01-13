Son Dakika Haberleri: Balıkesir Simav Çayı Taştı, Bigadiç'te Ekili Araziler Su Altında Kaldı

Balıkesir Simav Çayı Taştı, Bigadiç'te Ekili Araziler Su Altında Kaldı

1 saat önce

Simav Çayı taştı, Bigadiç'te ekili araziler su altında kaldıBalıkesir'in Bigadiç ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle taşan Simav Çayı'ndan gelen sular, ekili arazileri ve seraları su altında bıraktı.

Simav Çayı taştı, Bigadiç'te ekili araziler su altında kaldı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle taşan Simav Çayı'ndan gelen sular, ekili arazileri ve seraları su altında bıraktı.

Bigadiç'in Simav Çayı etrafındaki ekili araziler aşırı yağış nedeniyle sular altında kaldı. Bu sabah saatlerinde başlayan yağışlar nedeniyle çay tasarken, sular ekili arazileri ve çay etrafındaki seraları sular altında bıraktı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, su altı kalan arazilerde incelemelerde bulunurken, zarar tespiti için çalışma yapacak. Tarla sahipleri ise zararlarının büyük olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

Haber-Kamera Hüseyin EMCANBİGADİÇ (Balıkesir), (DHA)-

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:23 Kaynak: DHA

Balıkesir, Bigadiç, Simav, Ekonomi, Ekonomi
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