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Balıkesir sis altında

6 saat önce

BALIKESİR'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiliyor.

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BALIKESİR'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiliyor.

Balıkesir'de sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, özellikle trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Balıkesir- Edremit karayolunun bazı bölümlerinde yoğun sis nedeniyle sürücüler, ilerlemekte güçlük çekiyor. Görüşme mesafesi, yer yer 25 metreye kadar düştü. Sis, kent genelinde etkisini sürdürüyor.


Balıkesir, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:02 Kaynak: DHA
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