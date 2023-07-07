Balıkesir Sivil Toplum Platformu, Festivallerin Yasaklanmasını İstedi - Son Dakika
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Balıkesir Sivil Toplum Platformu, Festivallerin Yasaklanmasını İstedi

Balıkesir Sivil Toplum Platformu, Festivallerin Yasaklanmasını İstedi

07.07.2023 20:49

Aralarında TÜGVA, MÜSİAD, ÖNDER, İlim Yayma Cemiyeti, İHH ve AGD'nin de yer aldığı Balıkesir Sivil Toplum Platformu, festivallerin gençlerin ahlakını bozduğunu ve isyan ve başkaldırıya yönlendirdiğini iddia ederek festivallerin yasaklanmasını talep ediyor. Ayrıca, her etkinlikte kadınlar ve erkeklerin ayrı ayrı yer alması ve içki satışının yasaklanması isteniyor.

Aralarında TÜGVA, MÜSİAD, ÖNDER, İlim Yayma Cemiyeti, İHH ve AGD'nin de yer aldığı Balıkesir Sivil Toplum Platformu, festivallerin yasaklanmasını istedi. "Festivallerde Yapılan Yanlışlara 'Dur' Diyelim" başlığıyla yayınlanan bildiride, festivallerin gençlerin "ahlakını bozduğu" ve gençleri "isyan ve başkaldırıya yönlendirdiği" iddia edilirken, yapılan her etkinlikte kadınlar ve erkeklerin ayrı ayrı yer alması talep edildi.

"TÜRKİYE YÜZYILINA ZARAR VERİYOR"

Balıkesir Sivil Toplum Platformu tarafından yayınlanan "Festivallerde yapılan yanlışlara 'dur' diyelim" başlıklı bildiride gerekçe olarak festivallerin gençlerin "ahlakını bozduğu" "isyan ve başkaldırıya yönlendirdiği" iddia edildi. Bu tarz etkinliklerin "Türkiye Yüzyılı"na zarar verdiği öne sürüldü. Ayrıca yapılan tüm etkinliklerde kadın-erkek bölümlerinin ayrılması ve içki satışının yasaklanması talep edildi.

"İSYAN VE BAŞKALDIRIYA YÖNLENDİRİYOR"

Bildiride şu ifadeler yer aldı; "Son derece üzülerek görüyoruz ki bu festivaller çoğu zaman amacı dışına çıkarak gençlerimizi gayri ahlaki haram ilişkilere, sarhoş edici içki ve madde kullanımına, isyan ve başkaldırıya yönlendirmektedir. Halbuki dünyaya ışık tutacak olan bu gençliğin madde bağımlısı haline getirilip köreltilmesi Türkiye Yüzyılı'na zarar vermektedir.

"BU GİBİ FAALİYETLERE SON VERİLMELİ"

Ülkemizin deprem sonrası acısının hala taze olduğu, ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bu zorlu günlerde, bu gibi faaliyetlere son verilmelidir.

"BAŞIBOŞ VE SINIR TANIMAZ KUTLAMA…"

Gençlerimizin helal yoldan kontrollü bir şekilde kültürel faaliyet ve eğlence etkinliklerinde bulunmaları yerine böyle başıboş ve sınır tanımaz kutlama şekillerinin teşvik edilmesini doğru bulmuyoruz. Bu gibi festivallerin iptal edilmesini talep ediyoruz.

"ENGELLENMESİ ŞEKLİNDEKİ ADIMLARIN ATILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Yapılan her türlü etkinlikte de kız-erkek bölümünün ayrılması, alkollü içki ve madde kullanımının önüne olabildiğince geçilmesi ve denetlenmesi, gençlerin ahlakını bozucu davranışların engellenmesi şeklindeki adımların bir an evvel atılmasını talep ediyoruz."

25 kuruluştan oluşan Balıkesir Sivil Toplum Platformu bildiri yayımladı: Festivaller yasaklansın
YORUMLAR (1)
  • Orhan Yüksel: Haklısınız, aynı hassasiyeti diğer İslami ve Ahlaki konularada göstermenizi bekliyorum. Çünkü tek derdimiz festivaller değil. Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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Balıkesir, Güncel, Son Dakika

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