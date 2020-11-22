ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların riayet ettiği görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı şubelerde görevli ekipler kent genelinde oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini gerçekleştirdi. Kordon Boyu ve Demircioğlu Caddesi gibi kentin yoğun noktalarında saat 20.00'den itibaren sessizlik hakim oldu.