Balıkesir solotürk'ten, edremit'in 'kurtuluş günü' için nefes kesen gösteri

SoloTürk'ten, Edremit'in 'kurtuluş günü' için nefes kesen gösteri

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 9 Eylül Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında Akçay'da SoloTürk ve sivil uçaklar nefes kesen gösteri gerçekleştirdi.

Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen Edremit'in kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören ile başladı. Kortej yürüyüşünün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan kurtuluş günü mesajında, Hürriyetimizi borçlu olduğumuz başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; bütün Türk büyüklerimizi, vatanımız ve istikbalimiz için kanlarını, canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygıyla ve şükranla anıyorum. Kuvayi Milliye şehri Balıkesir'imizin ve Edremit'imizin kurtuluşu kutlu olsun! Edremit'imize yakışır şekilde 4 gün sürecek olan kurtuluş programımızı bugün coşkuyla başlattık dedi.

Edremit'in Akçay Mahallesi'nde saat 18.00'de sivil uçaklar ve SoloTürk ekibi tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirildi. 35 sivil uçağın katılımıyla başlayan gösteri, Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 uçağı SoloTürk'ün nefes kesen uçuşuyla devam etti. Akçay kordonunda toplanan kalabalığın alkışları arasında SoloTürk, çeşitli uçuş tekniklerini sundu.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan burada yaptığı açıklamada, sivil havacılığın önemini vurguladı ve ailelerin çocuklarını sivil havacılık bölümlerine göndermeleri önerisinde bulundu. Soykan, Okulumuzda 129 öğrencimiz mevcut. Mesleğin önü ve iş olanakları oldukça açık. Ailelere, çocuklarını havacılık sektörüne yönlendirmeleri tavsiyesinde bulunuyorum diye konuştu.

Edremit'in kurtuluş etkinlikleri panel, Hüseyin Turan konseri, Kaz Dağları'nda çöp toplama etkinliği, toplu sünnet töreni ve Yılmaz Akpınar Kültür Evi açılış programlarıyla 4 gün boyunca devam edecek.