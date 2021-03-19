Balıkesir son bir aylık vakalardaki artışla sınıfta kaldı - Son Dakika

Balıkesir son bir aylık vakalardaki artışla sınıfta kaldı

19.03.2021 13:34
Balıkesir son bir aylık vakalardaki artışla sınıfta kaldı, System.String[]

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak korona virüsle mücadele kapsamında yaptığı açıklamalarda son bir aylık vaka artışlarındaki sürece bakıldığında Balıkesir'in sınıfta kaldığını ifade etti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak korona virüsle mücadele kapsamında yaptığı açıklamalarda son bir aylık vaka artışlarındaki sürece bakıldığında Balıkesir'in sınıfta kaldığını ifade etti.

Balıkesir 2021 Afet Eğitim Yılı Projesi tanıtım toplantısına katılan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamalarda korona virüsle mücadele konusuna da değindi. Vali Şıldak yaptığı açıklamalarda, Bandırma kaynaklı mutasyonlu virüsün olduğunu dile getirerek Balıkesir'de görülen her 100 vakanın 65 vakasının mutasyonlu virüs olduğunu söyledi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak yaptığı konuşmalarda vaka artış oranlarının başarısızlık olmadığını bağışıklık düzeyini aşağıda tutmak ve toplumu sağlıklı bir şekilde aşıya ulaştırmak olduğunu belirtti. Vali Şıldak, "İçinde bulunduğumuz süreç de aslında bir doğal afet sürecidir. Yani Covid-19 salgın hastalığı 11 Mart 2020'de ilk vakanın görüldüğü, ilk tedbirlerin alınmaya başlandığı tarih itibariyle 1 yılı geride bıraktığımız bu yorucu süreçte insanlarımıza, görev alan ve sorumluluk üstlenen bütün görevlilerimize çok teşekkür ediyorum. İlimizde uzun bir maraton aslında başarı ile yürütüldü. Maratonun son anında maalesef yükselme eğilimine yakalandık. Dün itibariyle sayıları aldık. İçişleri Bakan Yardımcımızın başkanlığında en kötü durumdaki 18 ilin valisiyle bir toplantı gerçekleştirildi. Yükseliş trendinde olan ve sayıları yükselen en kötü 4'üncü iliz. Bu kesinlikle umutsuzluk içeren bir tabloyu ifade etmiyor. Dönemsel dalgalanmalar var. Karadeniz bölgesi, Marmara'da da Edirne ve Balıkesir yüksek. Aslında şimdiye kadar iyi mücadele etmenin bağışıklık düzeyini aşağıda tutmanın, toplumu sağlıklı bir şekilde aşıya ulaştırmanın bir sonucu da diyebiliriz buna. Geldiğimiz aşamada artık her birimizin toplum olarak dayanışmaya ihtiyacı var. Esnafımızın daha da rahatlayabilmesi, okullarımızın tam anlamıyla açılabilmesi, her birimizin daha rahat dolaşabilmesi için, bu işin daha fazla uzamaması için tedbirlere uymamız gerekiyor" dedi.

Yaptığı açıklamaların devamında yoğun bakım, entübe ve vefat eden vatandaşların fazla olduğunu dile getiren Vali Şıldak, "İlimiz kırmızı alarm veriyor. Bunu fark edip bir an önce adım atmamız gerekiyor. Adım çok basit; maske, mesafe ve temizlik. Bu üç kural hiç de hafife alınacak gibi değil. Gerçekten bunu uyguladığınız zaman, her yerde dikkat ettiğiniz zaman, herkesin dikkat etmesi sonucunda hastalık bulaşmıyor. Bizim Bandırma merkezli bir mutasyonumuz var. İlimizde görülen her 100 vakanın 65'i mutasyonlu. Bu virüs çok daha hızlı yayılıyor. Bir kişi ortalama 6 kişiye bulaştırıyor. Öncesindeki normal virüs böyle değildi. Bir de şöyle bir anlayış oluştu, daha az öldürüyor deniliyor. Hiç de öyle değil. Ciddi bir yoğun bakım doluluğumuz var. Çok şükür ki daha hiç tıkanmadık. Hiç kimseyi yataksız bırakmadık. Bazı iller biliyorsunuz bu anlamda çok büyük kriz yaşadı. Fakat şu anda da yoğun bakımda da, entübede de, vefat edende de çok fazla vatandaşımız var. İnsanlarımızda bir gevşeme, rahatlama oluşmuş olabilir. Bunun biz yanlış olduğunu düşünüyoruz. Ev ziyareti ve kapalı ortam ziyaretleri, toplu etkinlik olmamalı. Balıkesir toplam vaka sayısında nüfusuna göre hep ilk sıralardaydı. En kötü 12'nci sırada olduk. Bu kadar nüfusa ve turizm hareketliliğine rağmen şu an hala 12'nci sıradayız. Ama son bir aya geldiğimizde tıkanıyoruz. Orada sınıfta kalıyoruz. Başarısız gibi görünmek ve kırmızı renkte kalmak bizi üzüyor. Bu anlamda hepimize sorumluluk düştüğünü bu vesileyle bir kere daha paylaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak konuşmalarına son vermeden önce sabaha karşı hayata gözlerini yuman Sanayi Odası Başkanı Hasan Eğinlioğlu'na Allah'tan rahmet dilediğini belirtti. Vali Şıldak, "Bir de üzücü bir haber aldık. Bu sabaha karşı Sanayi Odası Başkanımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin diyorum. Hasan Bey uzun süren bir hastalığı maalesef yenemedi. Hakkın rahmetine kavuştu. Ailesine ve sevenlerine de başsağlığı diliyoruz. Biz de üzüntülerimizi ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Balıkesir son bir aylık vakalardaki artışla sınıfta kaldı
Balıkesir son bir aylık vakalardaki artışla sınıfta kaldı

Hasan Şıldak, Koronavirüs, Balıkesir, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir son bir aylık vakalardaki artışla sınıfta kaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gürcistan'da AstraZeneca aşısı uygulanan hemşire hayatını kaybetti Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı Türk futbolunun 4 büyük kulübü ve Bankalar Birliği 9 yıllık yapılandırma anlaşmasını imzalayacak Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı Son umut! Siverek'te vatandaşlar el ele verdi, kayıp gençleri arıyor Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu, milyon dolarlık projeler askıya alındı
Galatasaray, Real Madrid'le sözleşmesi bitecek Marcelo'yu kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Real Madrid'le sözleşmesi bitecek Marcelo'yu kadrosuna katmak istiyor         
13:50
Son sözü Danıştay söyledi! Öğretim üyesi doktorlar muayenehane açabilecek Son sözü Danıştay söyledi! Öğretim üyesi doktorlar muayenehane açabilecek         
13:27
Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş         
12:54
6 yıldır firari olan 6 yıldır firari olan "Binbir surat Cemile" saklandığı gardıropta yakayı ele verdi         
12:46
İran tavuğundan 'paskalya yumurtası' üretiyor! Tanesi 7 liradan kapış kapış satılıyor İran tavuğundan 'paskalya yumurtası' üretiyor! Tanesi 7 liradan kapış kapış satılıyor         
12:30
Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak         
12:22
Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi         
12:11
Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak         
11:25
Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın         
11:11
Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor         
11:10
İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi         
11:06
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi         
10:20
Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atlamışlardı! Genç kız zorla amcasının oğluyla nişanlandırılmış Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atlamışlardı! Genç kız zorla amcasının oğluyla nişanlandırılmış         
10:04
Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti         
09:53
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından Aleyna ve Ayşe'yi topa tuttu Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından Aleyna ve Ayşe'yi topa tuttu         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 14:10:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir son bir aylık vakalardaki artışla sınıfta kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei