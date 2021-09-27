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Balıkesir Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi tanıtıldı - Son Dakika

Balıkesir Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi tanıtıldı

27.09.2021 17:49
Balıkesir Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi tanıtıldı, System.String[]

Balıkesir'de, Valilik himayesinde gerçekleştirilecek Balıkesir Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Balıkesir'de, Valilik himayesinde gerçekleştirilecek Balıkesir Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Avlu Kongre Merkezi Fatih Salonu'ndaki toplantıda konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, bu tür çalışmalarda "Bir elin nesi var iki elin sesi var." mantığı ile yola çıkıldığını söyledi.

Projenin bütün kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları olarak sahiplenilmesi gereken bir çalışma olduğunu ifade eden Şıldak, şöyle konuştu:

"Burada bulunan şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz, yaşlı insanlarımız, kıymetli büyüklerimiz, sosyal ve ekonomik destek ihtiyacı içinde bulunan ailelerimiz, koruma ve bakım altında olan çocuklarımız, özel eğitim desteği alan engelli bireylerimiz ve ailelerini bir araya getirdiğimizde toplumumuzun önemli bölümünü oluşturduğunu görüyoruz. Kurumlarımız bu alana ilişkin çok güzel faaliyetler yürütüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu yönetim anlayışıyla el attığı kesimler itibarıyla dünyada belki de en güzel örneklerini veriyor. Sosyal devlet olmanın en güzel örneklerini görüyoruz. Toplumda bulunan herkesin adeta devleti ile gurur duymasını sağlayacak ölçüde eksiksiz hizmet sunuluyor."

Üniversite eğitimi görmek için şehre gelen öğrencilerin geçici barınma sorunlarına yönelik çalışmalar yapıldığına da anlatan Şıldak, "Büyükşehir Belediyemiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve kaymakamlıklarımızla hep birlikte çalışma yürütüyoruz. Şu anda bütün kamu misafirhaneleri ve anlaştığımız otellere 520 gencimizi yerleştirmiş bulunuyoruz." bilgisini paylaştı.

Toplantıya, Vali Şıldak'ın eşi Fatma Nur Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı ve Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutan Vekili Albay Murat Teke, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ertem Küçük, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Baro Başkanı Erol Kayabay, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler, koruma ve bakım altındaki çocuklar, koruyucu aileler, evde eğitim alan öğrenciler, engelli bireyler ve yaşlı vatandaşlar katıldı.

Balıkesir Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi tanıtıldı
Balıkesir Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi tanıtıldı
Balıkesir Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi tanıtıldı
Balıkesir Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi tanıtıldı

Balıkesir, Engelli, Kongre, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi tanıtıldı - Son Dakika


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