Balıkesir Süper Amatör Lig'de olaylı maç - Son Dakika
Son Dakika Spor Balıkesir Süper Amatör Lig'de olaylı maç - Son Dakika Spor

Balıkesir Süper Amatör Lig'de olaylı maç

7 saat önce

Balıkesir Süper Amatör Lig B grubunda mücadele eden Gaziosmanpaşa Gençlik ile Erdekspor maçının devre arasında futbolcular arasında kavga çıkarken karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2'lik galibiyetiyle tamamalandı.

Balıkesir Süper Amatör Lig'de olaylı maç, System.String[]

Balıkesir Süper Amatör Lig B grubunda mücadele eden Gaziosmanpaşa Gençlik ile Erdekspor maçının devre arasında futbolcular arasında kavga çıkarken karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2'lik galibiyetiyle tamamalandı.

Ali Hikmet Paşa Futbol Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın 45. dakikasında yaşanan bir pozisyonda her iki takımdan birer oyuncu kırmızı kart gördü.

Hakemin ilk yarıyı bitiren düdüğünün ardından oyuncular arasında büyüyen gerginlik kavgaya dönüştü.

Tekme ve yumruklarla birbirilerine saldıran oyuncuları polis ekipleri ve saha görevlileri ayırdı.

Maçın orta hakemi Ahmet Balkan ikinci yarının başında Gaziosmanpaşa Gençlik'ten bir, Erdekspor'dan iki oyunca daha kırmızı kart gösterdi.

Orta Hakem Balkan, aynı zamanda Gaziosmanpaşa Gençlik yöneticisi Veysel Balyer ile Erdekspor antrenörü Erol Yaver'i de itirazları nedeniyle sahadan attı.

Bu kararların ardından maç bir kez daha gerilirken polisin müdahalesiyle olaylar yeniden sakinleştirildi.

Karşılaşmayı 9 kişi tamamlayan Gaziosmanpaşa, 8 kişi ile mücadele eden Erdekspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Gaziosmanpaşa, Balıkesir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Öğrenci servisi şoförünün üzerine tiner döküp yakan kadın tutuklandı
İdlib şehidi Mecit Demir, son yolculuğuna uğurlandı Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'ı istifaya davet etti! Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum

Son Dakika Haberleri
00:20 Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 02:50:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir Süper Amatör Lig'de olaylı maç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]