Son Dakika Haberleri: Balıkesir Susurluk Çayı Taştı, Mahsur Kalan 7 Köpekten 4'ü Kurtarıldı

Balıkesir Susurluk Çayı Taştı, Mahsur Kalan 7 Köpekten 4'ü Kurtarıldı

36 dakika önce

Susurluk Çayı taştı, mahsur kalan 7 köpekten 4'ü kurtarıldıBalıkesir'in Susurluk ilçesinden geçen Susurluk Çayı'nın taşması nedeniyle sel sularının bastığı bir bağ evinde mahsur kalan 7 köpekten biri telef oldu, 4'ü kurtarıldı, 2'si ise kayıp.Susurluk Çayı yoğun yağışlar nedeniyle taştı.

Susurluk Çayı taştı, mahsur kalan 7 köpekten 4'ü kurtarıldı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinden geçen Susurluk Çayı'nın taşması nedeniyle sel sularının bastığı bir bağ evinde mahsur kalan 7 köpekten biri telef oldu, 4'ü kurtarıldı, 2'si ise kayıp.

Susurluk Çayı yoğun yağışlar nedeniyle taştı. İlçenin Karşıyaka Mahallesi'ndeki bazı bölgeleri sular altında kaldı. Çağlar Çetin'e ait boş durumdaki bağ evini de sel suları bası. Ev sahibi Çetin, bağ evinde bulunan 7 köpeğinin kurtarılması için yardım istedi. Olay yerine Balıkesir İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Botlarla bağ evine ulaşan ekipler, 7 köpekten 4'ünü kurtardı. 1 köpeğin telef olduğunu belirleyen ekipler, kayıp 2 köpeğe ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:14 Kaynak: DHA

Balıkesir, Susurluk, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir Sağanak Yağışa Teslim Oldu Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Makamında Hayatını Kaybetti

Vücuduna Tahta Parçaları Saplanan Sürücü Öldü Kız Arkadaşını Görmek İsteyen Genç, Adresi Şaşırınca Gasp Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 18:50:21. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir Susurluk Çayı Taştı, Mahsur Kalan 7 Köpekten 4'ü Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]