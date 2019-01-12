Balıkesir Susurluk Çayı Taştı, Mahsur Kalan 7 Köpekten 4'ü Kurtarıldı
36 dakika önce
Susurluk Çayı taştı, mahsur kalan 7 köpekten 4'ü kurtarıldıBalıkesir'in Susurluk ilçesinden geçen Susurluk Çayı'nın taşması nedeniyle sel sularının bastığı bir bağ evinde mahsur kalan 7 köpekten biri telef oldu, 4'ü kurtarıldı, 2'si ise kayıp.Susurluk Çayı yoğun yağışlar nedeniyle taştı.
Susurluk
Çayı taştı, mahsur kalan 7 köpekten 4'ü kurtarıldı Balıkesir
'in Susurluk ilçesinden geçen Susurluk Çayı'nın taşması nedeniyle sel sularının bastığı bir bağ evinde mahsur kalan 7 köpekten biri telef oldu, 4'ü kurtarıldı, 2'si ise kayıp.
Susurluk Çayı yoğun yağışlar nedeniyle taştı. İlçenin Karşıyaka
Mahallesi'ndeki bazı bölgeleri sular altında kaldı. Çağlar Çetin'e ait boş durumdaki bağ evini de sel suları bası. Ev sahibi Çetin, bağ evinde bulunan 7 köpeğinin kurtarılması için yardım istedi. Olay yerine Balıkesir İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Botlarla bağ evine ulaşan ekipler, 7 köpekten 4'ünü kurtardı. 1 köpeğin telef olduğunu belirleyen ekipler, kayıp 2 köpeğe ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:14 Kaynak: DHA
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