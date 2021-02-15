Balıkesir-Susurluk kara yolu yağış sebebiyle ağır taşıt geçişine kapatıldı - Son Dakika

Balıkesir-Susurluk kara yolu yağış sebebiyle ağır taşıt geçişine kapatıldı

15.02.2021 22:55
Balıkesir-Susurluk kara yolu yağış sebebiyle ağır taşıt geçişine kapatıldı, System.String[]

Balıkesir-Susurluk kara yolunda, yoğun kar nedeniyle ağır taşıtların geçişine izin verilmiyor.

Balıkesir- Susurluk kara yolunda, yoğun kar nedeniyle ağır taşıtların geçişine izin verilmiyor.

Kent genelinde 3 gündür devam kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kara yolları ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehirler arası ve mahalle yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun bir şekilde yağan kar ulaşımda da aksamalara neden oluyor.

Balıkesir-Susurluk ve Susurluk-Balikesir istikametleri yağış nedeniyle oluşan trafik yoğunluğundan ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

Polis ve jandarma ekipleri de sürücülere, zincirsiz araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir-Susurluk kara yolu yağış sebebiyle ağır taşıt geçişine kapatıldı - Son Dakika


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