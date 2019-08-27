Son Dakika Haberleri: Balıkesir tanıtım çadırına Malazgirt'te büyük ilgi
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Balıkesir tanıtım çadırına Malazgirt'te büyük ilgi

2 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt zaferinin 948. yıl dönümü kutlamalarında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından tanıtım çadırı kuruldu.

Balıkesir tanıtım çadırına Malazgirt'te büyük ilgi, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt zaferinin 948. yıl dönümü kutlamalarında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından tanıtım çadırı kuruldu.


"Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı" olan Ahlat'ta "Büyükşehir Belediyesi pehlivanları tarafından yapılan güreşler vatandaşlar tarafından ilgi gördü. UNESCO somut olmayan kültürel miras taşıyıcı listesinde yer alan Dursunbey Barana Grubu tarafından Ahlat ve Malazgirt'te verilen konserlerde, türkülere vatandaşlar da eşlik etti. Sındırgı "Hünerli Eller" tarafından yapılan yöresel el sanatları ürünleri ve sıfır atık projesi kapsamında gazetelerden yapmış oldukları ürünler hem tanıtıldı, hem de atölye çalışmasında vatandaşlara öğretildi. Etkinliklere konuklar Balıkesir'in dünyaca ünlü Yağcıbedir halısını dokumak için tezgah başına geçtiler.


1071'de Alparslan tarafından otağ kurulan Çarho mevkiindeki 400 dönümlük alanda üç gün devam eden kutlamalarda Kırgız Türklerinin kök börü, atlı okçuluk, okçuluk, cirit ve güreş müsabakaları, konserler, el sanatları atölyeleri, geleneksel çocuk oyunları gibi birçok faaliyet gerçekleştirildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Malazgirt, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:33 Kaynak: İHA
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