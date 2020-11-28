Balıkesir tarım ve hayvancılığının geleceği masaya yatırıldı - Son Dakika

Balıkesir tarım ve hayvancılığının geleceği masaya yatırıldı

28.11.2020 14:09
Balıkesir tarım ve hayvancılığının geleceği masaya yatırıldı, System.String[]

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Erkan Alkan, ilk toplantısını hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile yaptı.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Erkan Alkan, ilk toplantısını hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile yaptı.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şehit Ramazan Konuş Toplantı salonunda düzenlenen toplantıda Balıkesir tarım ve hayvancılığının geleceği masaya yatırıldı.

Erkan Alkan, tarım ve hayvancılık yatırımlarında doğru adresinin Balıkesir olduğunu ifade ederek, Balıkesir'in tarıma elverişli toprağı, tecrübeli ve çalışkan çiftçileriyle tarımın her dalında söz sahibi illerden biri konumunda olduğunu dile getirdi.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan sözlerine şöyle devam etti: "Tarımın bereketlendiği şehir Balıkesir'i, bulunduğu noktadan daha ileriye taşımakla birlikte rekabet edilebilirliği sağlamak ve kaynaklarımızı etkin kullanmak için yeni projelere ihtiyacımız vardır Balıkesir sahip olduğu gıda, tarım ve hayvancılık potansiyeli ile hedeflenen 2023 vizyonuna en üst seviyede katkı sağlayacak illerden biri konumundadır. İl müdürlüğü olarak ilimiz vizyonuna katkı sağlayacak projelere bakanlığımızın da yardımlarıyla desteklemeye hazırız. Bunun içinde, yarın geç olmadan, gün bu gün, vakit proje vaktidir."

Birlik ve kooperatif başkanları ile bölge hayvancılığı üzerine karşılıklı bilgi alışverişi ve proje tekliflerinin dile getirilmesi ile devam eden toplantıda, Manyas kelle peyniri üretim işletmesi, arıcılık işletme tesisi, damızlık koç üretim tesisi ve Balıkesir kuzusu ile ilgili damızlık koç üretim projesi gibi bölgeye katma değer oluşturacak, markalaşmanın önünü açacak projeler değerlendirildi.

Balıkesir, toplum, Şehit, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir tarım ve hayvancılığının geleceği masaya yatırıldı - Son Dakika


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