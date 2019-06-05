Son Dakika Haberleri: BALIKESİR TEKNE MOTORLARINI ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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BALIKESİR TEKNE MOTORLARINI ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

13 dakika önce

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde çay kenarlarında ve limanlarda bağlı teknelerin motorlarını çaldığı tespit edilen 2 kişiden biri yakalanırken, diğeri aranıyor.

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde çay kenarlarında ve limanlarda bağlı teknelerin motorlarını çaldığı tespit edilen 2 kişiden biri yakalanırken, diğeri aranıyor.
Bölgede tekne motoru hırsızlıklarının artması sonucunda, tekne sahiplerinden polise çok sayıda şikayet gelmeye başladı. Başta Edremit ve Ayvalık ilçesinde olmak üzere gece yarısı tekne motorlarını çaldığı ileri sürülen şüphelilerin bulunması için Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Asayiş Büro ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerini aldı, mobese kayıtları inceledi. Eşkali belirlenen 2 şüpheliden Server Ö. yakalandı. Diğer şüpheli Samet E'nin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor.
BALIKESİR TEKNE MOTORLARINI ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:24 Kaynak: DHA
Ayvalık, Asayiş Büro, Edremit Körfezi, Edremit, Güncel
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