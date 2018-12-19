Balıkesir Temiz Su İçmeye Devam Edecek"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesirlilerin güvenli ve sağlıklı suyu musluklardan gönül rahatlığı ile içebilir durumda olduklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesirlilerin güvenli ve sağlıklı suyu musluklardan gönül rahatlığı ile içebilir durumda olduklarını söyledi.



Kafaoğlu, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdare Başkanlığı (BASKİ) İçme Suyu Arıtma Tesislerini ziyaret ederek, BASKİ Genel Müdürü Talat Özen'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Ziyarette konuşan Kafaoğlu, tesisle gurur duyduğunu söyledi.



Balıkesir'in içme suyunun İkizcetepeler Barajı'ndan gelerek burada işlem gördüğünü ifade eden Kafaoğlu, "Gerek Sağlık Bakanlığı, gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tüm kriterlerine uyan sistemiyle, laboratuvarları, bakteri ölçüm laboratuvarları ve diğer çalışmalarıyla Balıkesir'de su güvenli bir şekilde musluktan içilebilir." dedi.



Kafaoğlu, sistemin tam otomatik olarak çalıştığını, personelin 3 vardiya çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:



"Su nerede, hangi seviyede veya herhangi bir problem var mı bunlar online olarak burada bakılıyor. Hedefimiz bütün Balıkesir'deki içme suyu arıtma tesislerini buradan yönetebilmek, bunlardan ilkini gerçekleştirdik. Avşa Adası'ndaki deniz suyu arıtma tesisini buradan takip ediyoruz. Tesislerimizin kapasitesi oldukça yüksek, Balıkesir'in 30-40 yıl daha suyla ilgili herhangi bir problemi yok. Büyükşehir olduktan sonra Balıkesir güzergahında bulunan 12 kırsal mahallemize de buradan su temin ediliyor. Vatandaşlarımız hiç endişe etmesinler suyumuz sağlıklı. Her yönüyle denetlenen, numuneleri alınan, laboratuvarı güçlü bir tesise sahibiz. Tesisler yıllar önce yapıldı, bu tesisleri geliştirerek işletiyoruz. Laboratuvarımızı akredite ederek civar illerden tahlil de yapabileceğiz. Balıkesir temiz su içmeye devam edecek. Balıkesirli vatandaşlarımız güvenli ve sağlıklı suyu musluklardan gönül rahatlığı ile içebilirler."

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