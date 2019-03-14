Son Dakika Haberleri: Balıkesir Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği İlgi Görüyor

Balıkesir Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği İlgi Görüyor

13 dakika önce

Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ilgi görüyorBALIKESİR Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) açılan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu ilgi görüyor.

Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ilgi görüyor

BALIKESİR Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) açılan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu ilgi görüyor. Burhaniye ilçesinde açılan kurstaki eğitimle Türkiye'nin bu alanda dışa bağımlılıktan kurtarılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesine ait BAÇEM'de nane ve kekiğin de aralarında bulunduğu 200 çeşit tıbbi ve aromatik bitki üretilirken, bugüne kadar açılan kurslarda da 350 kişi eğitim aldı. Dizi oyuncusundan tıp doktoruna kadar farklı mesleklerden kursiyerler, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu'na katıldı. Kursiyerler soğuk havaya rağmen, fidan dikimine de ilgi gösterdi.

Burhaniye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler merkezi haline geldiğini anlatan BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, üretimin artmasıyla bu alanda dışı bağımlılığın sona ereceğini söyledi. Tanrıkulu, Tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda Balıkesir'i merkez yapmak için çabalarımızı sürdürüyoruz. Balıkesir ve dolayısıyla BAÇEM etrafında biz bu işin gelişmesini istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tıbbi ve aromatik bitkiler konusu, bitkisel ilaçlarla alakalı. Bakanlığın da destekleri var. Kalkınma planı öncelikleri arasında. Bu bitkilerle, ülke ekonomisini dışa bağımlılıktan kurtarmış olacağız. Çünkü, tıbbi ve aromatik bitkiler sadece ilaçta değil, kozmetikte, boyada ve diğer parfümeri, aromaterapi gibi sektörlerde çok fazla kullanılmaktadır. Bunun için ülke ekonomisinde, pek çok alanda dışa bağımlılıktan kurtaracak diye düşünüyorum ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:58 Kaynak: DHA

Burhaniye, Balıkesir, Güncel
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