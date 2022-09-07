Balıkesir Ticaret Borsası, Tarım Lisesi öğrencilerine burs verecek - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir Ticaret Borsası, Tarım Lisesi öğrencilerine burs verecek

07.09.2022 16:56
Balıkesir Ticaret Borsası, Tarım Lisesi öğrencilerine burs verecek

Balıkesir Ticaret Borsası, eğitime desteğini sürdürüyor.

Balıkesir Ticaret Borsası, eğitime desteğini sürdürüyor.

Balıkesir Ticaret Borsası son olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı protokol kapsamında Tarım Lisesi öğrencilerine burs verecek.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Erdoğmuş, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve Savaştepe Tıbbiyeli Hikmet Tarım Meslek Lisesi Müdürü Ümit Çelik ile bir araya gelerek okulda öğrenim gören öğrencilere burs verilmesi amacıyla hazırlanan protokolü imzaladı.

Erdoğmuş, "İki yıldır faaliyette olmasına rağmen bölgemizde yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren okulumuz öğrencilerine Borsamız olarak bir nebzede olsa katkı vermeyi amaçlıyoruz. Borsa olarak eğitime yaptığımız destek ve yardımlarla katkı vermeye çalışıyoruz. Yapılan bu protokolle ilimizin temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık alanında yetişecek öğrencilerimize katkı sağlayacağına inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Balıkesir'de Ertuğrul Mahallesi'ndeki 120 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı Balıkesir'de Ertuğrul Mahallesi'ndeki 120 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir Ticaret Borsası, Tarım Lisesi öğrencilerine burs verecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:46 Galatasaray'dan bir transfer daha! Genç stoper Mathias Ross ile anlaşma sağlandı
16:39 90'lı yılların yıldızı Şahsenem'den ağızları açık bırakan itiraf: Ailem beni karanlık odaya kilitledi
16:14 Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz
16:12 Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:27 Dövme yaptırmaya gelen bir kişi önce dövülüp ardından bıçaklandı! Yaralının sigara paketini verdiği bir kişiyse olay yerinden kaçtı
15:24 Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 16:59:28. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir Ticaret Borsası, Tarım Lisesi öğrencilerine burs verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement