Balıkesir Ticaret Borsası zeytin sineği ile mücadele istedi - Son Dakika

Balıkesir Ticaret Borsası zeytin sineği ile mücadele istedi

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş Zeytin sineği ile devletin mücadelesi körfez bölgesi ve milli ekonomi için önemli olduğunu belirterek, zeytin ağaçlarının bir an önce başlanmasını istedi.

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş Zeytin sineği ile devletin mücadelesi körfez bölgesi ve milli ekonomi için önemli olduğunu belirterek, zeytin ağaçlarının bir an önce başlanmasını istedi.


Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş, Balıkesir ve körfez bölgesinde zeytin sineği ile mücadele edilebilmesi için bakanlığı bölgedeki zeytin ağaçlarını ilaçlamaya davet etti. Başkan Erdoğmuş basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi. "Balıkesir ili Edremit, Burhaniye, Ayvalık hinterlandını kapsayan Körfez Bölgemizde On Milyon adet Zeytin ağacı bulunmaktadır. Toplam 700 bin dekar arazide 300 bin ton tane zeytin 54 bin ton zeytinyağı üretimi 20 bin üreticimiz tarafından yapılmakta olup, Bölge üreticilerimizin en önemli geçim kaynağını oluşturan üretimin sağlıklı bir şekilde yapılarak yüksek verim elde edilebilmesi için Zeytin Sineği mücadelesi büyük önem arz etmektedir. Söz konusu zararlı ile mücadele; yer aletleri ve uçakla havadan mücadele, biyoteknolojik mücadele ve Zehirli Yem ile mücadele şeklinde yapılabilmekte olup, havadan mücadelede dekar başına 20 cc, yer aletleri ile yapılan mücadelede ise sadece 12 ağacı ilaçlayabilmek için 100-150 cc ilaç kullanmak gerekmekte, Uçakla ULV mücadele dışındaki yöntemlerin maliyet, geniş sahaların zamanında ilaçlanmasının mümkün olmaması gibi sakıncaları bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda Devlet Mücadelesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığımızca ve daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca yapılan uçakla mücadele çeşitli nedenler ile yapılamaz durumdadır. Zeytin Sineği ile Uçakla ilaçlama yapılamadığından; yöre üreticilerimiz ve Milli ekonomimiz gerek verim gerekse kalite düşüklüğü nedeniyle çok yüksek tutarda kayba uğramaktadır. Yapılan araştırmalara göre 5 milyon TL'sine mal olabilecek uçakla ilaçlamanın yapılmaması en az 200 milyon TL gelir kaybına yol açmaktadır. İçinde bulunduğumuz sezonda, ilaçlamanın bir an önce planlanarak uygulamaya başlanması ekonomik kaybın önlenmesi açısından aciliyet arz ettiğinden, yaşanan ekonomik kaybı değerlendiren Balıkesir Ticaret Borsamız TOBB ve Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde girişimde bulunmuştur" açıklaması yaptı. - BALIKESİR

Balıkesir, Erdoğmuş, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 15:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıkesir Ticaret Borsası zeytin sineği ile mücadele istedi - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

21:32 Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:31 Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi 20:14 İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu 19:43 Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti 19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:37 Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 15:18 10-13 yaşlarındaki üç çocuk, beş yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
21:32
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
20:31
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
20:14
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
19:43
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
17:20
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
17:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 22:38:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir Ticaret Borsası zeytin sineği ile mücadele istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]