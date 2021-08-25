Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Kula'dan, vergi borçlarını yapılandırmak isteyen mükelleflere uyarı

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, SGK ve vergi borcu olan mükelleflere, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" kapsamında başvuruların 31 Ağustos itibarıyla sona ereceği uyarısında bulundu.

Kula, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kanunun, borçlulara ve vergi mükelleflerine kolaylıklar sağladığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenmelerinden dolayı rahat bir nefes aldırdığını vurguladı.

Yasanın, kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getirdiğini aktaran Kula, "Vergi dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yani yaklaşık yüzde 75 azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor. Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılıyor ve borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında, yapılandırılan borcun kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması halinde ceza tutarından da ayrıca yüzde 25 oranında indirim yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Kula, mükelleflerin 2016 ila 2020 yıllarında beyan ettikleri Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir/Kurum Stopaj Vergisi, Katma Değer Vergisi matrahlarını/vergilerini, kanunda öngörülen oranlarda artırmaları, belirtilen süre ve şekilde ödemeleri durumunda da bu vergi türleri nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacağını bildirdi.

Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Ağustos'a kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunabileceklerini ifade eden Kula, şu bilgileri paylaştı:

"Bu noktada, yaşanan salgın hastalık nedeniyle tüm vatandaşlarımıza elektronik başvuru yöntemlerini kullanmalarını özellikle hatırlatmak isteriz. Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi 'www.gib.gov.tr' veya e-Devlet 'www.turkiye.gov.tr' üzerinden başvuru yapılabiliyor. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilebilecek, yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecektir. Ayrıca taksitlerin ödemesi 2 ayda bir olacak şekilde düzenlenmiştir. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. İlk 2 taksiti ödemeyenler, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanamayacak. Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin daha detaylı bilgi sahibi olmak için muhasebecilerine veya mali müşavirlerine danışmasında fayda olduğunu düşünüyorum."