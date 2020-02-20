Balıkesir ticaretinin kalbi Ayvalık'ta attı - Son Dakika
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Balıkesir ticaretinin kalbi Ayvalık'ta attı

6 saat önce

Balıkesir'de ticaret odaları ve borsaların başkanları, şubat ayı olağan il istişare toplantısını Ayvalık Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde Cunda Uygulama Oteli'nde yaptı.

Balıkesir ticaretinin kalbi Ayvalık'ta attı, System.String[]

Balıkesir'de ticaret odaları ve borsaların başkanları, şubat ayı olağan il istişare toplantısını Ayvalık Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde Cunda Uygulama Oteli'nde yaptı.


Toplantıya Balıkesir'de mevcut olan 14 oda borsa yönetim ve meclis başkanları eksiksiz olarak katıldı. Balıkesir ve bölgenin iktisadi ve sosyo ekonomik meselelerinin tartışıldığı toplantıda bölgenin ve kentin ekonomik envanterinin yeterli derecede çıkarılmamış olmadığını kaydeden Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, konunun 13-15 Mart 2020 tarihinde Antalya'da TOBB tarafından düzenlenecek olan Türkiye oda ve borsa yönetim kurulu başkanları toplantısında 'gündem' olarak değerlendirileceğini belirtti. Toplantıda Ayvalık Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Sıray da, bölgenin kentsel dönüşüm planlanmasının ivedilikle ilgili makamlar nezdinde ele alınarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Mehmet Sıray'ın dile getirdiği bu meselenin önümüzdeki ay yapılacak il istişare toplantısında gündem maddeleri arasına alınmasına ait teklif kabul edildi. Katılan oda ve borsa başkanlarının bölgenin ekonomik sorunlarına yönelik çözüm tekliflerinin de değerlendirildiği toplantının ardından ATO tarafından Cunda Adası'ndaki bir restoranda konuk başkan ve yöneticilere Ayvalık'ın kendisine has menülerinden oluşan akşam yemeği ikramında bulunuldu. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:59 Kaynak: İHA
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