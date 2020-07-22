BALIKESİR TIR'ın alev alan lastik parçası, yazlık evin çatısını yaktı - Son Dakika

TIR'ın alev alan lastik parçası, yazlık evin çatısını yaktı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, seyir halindeki TIR'ın lastiği alev aldı. TIR'ın sürücüsü Ahmet Erdal aracını durdurarak alevleri söndürmeye çalışırken,

yangın çevredeki otluğa, oradan da bir evin çatısına sıçradı. İzmir- Çanakkale karayolunun, Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi kısmında seyreden Ahmet Erdal yönetimindeki 38 D 9076 plakalı TIR'ın, lastiği alev aldı. Sürücü Erdal, TIR'ın dorsesinden dumanları çıktığını görünce aracını Türkyılmaz Sitesi'nin önüne park etti. Alev alan lastiği söndürmek için su döktü, ancak başarılı olamadı. Alevler, otluk alana ve çevredeki zeytin ağaçlarına sıçradı. Alev alan lastiğin bir parçası da boş durumda olan yazlık bir evin çatısına sıçrayarak, çatıyı tutuşturdu. Site sakinleri, durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hem otluk ve zeytinlik alandaki hem de yazlık evin çatısındaki yangını söndürdü. Yazlık evin çatısında maddi hasar oluştu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.