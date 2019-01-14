Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. Basın Açıklaması Yaptı

BALIKESİR Belediyesi, yerel basında Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı.

BALIKESİR Belediyesi, yerel basında Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı.



Açıklamada şöyle denildi:



Son zamanlarda yerel basında, şirketimiz hakkında asılsız iddialarda bulunularak etik habercilik anlayışına yakışmayacak şekilde haberler yer almaktadır. Öncelikle bu iddiaları hiçbir surette kabul etmediğimizi belirtmek isteriz.



Balıkesir belediyemiz 2014 yılı itibariyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olmuştur. Büyükşehir olmasıyla birlikte kendi il sınırları içerisindeki ulaşım yapısı ve sorumluluğu tamamen Balıkesir Büyükşehir Belediyesine geçmiştir. Bu sorumluluk kapsamında Pamukkale Üniversitesi ile iş birliği içinde il geneli bir çalışma yapılıp Ulaşım Ana Planı hazırlanmıştır. Bu plan doğrultusunda diğer büyükşehirlerde de örnekleri görüldüğü gibi vatandaşlarımızın toplu taşıma ihtiyaçlarını il genelinde bütüncül bir yaklaşımla karşılayabilmesi için il sınırları içerisinde kullanılabilecek "AkıllıBalkart" adıyla tek kart uygulaması hedefi doğmuş ve beraberinde Elektronik Ücret Toplama Sistemi ihtiyacı oluşmuştur. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi farklı müktesep hak esnaf gruplarını entegre çalışması ve tek çatı altında toplayarak Elektronik Ücret Toplama Sisteminin yönetilmesi için 27.01.2015 tarihinde Balıkesir Toplu Taşıma Anonim Şirketi'ni kurmuş ve yetkilendirmiştir.



Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. bu verilen sorumluluk çerçevesinde ülke geneli araştırma yapmış ve Elektronik Ücret Toplama Sistemi faaliyetinde bulunan firmalardan en uygun teklif veren 10 ülke, 14'ü Büyükşehir olan 34 ilde faaliyet gösteren Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri A.Ş. ile elektronik ücret toplama sisteminin havuz ve para yönetiminin Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. de kalması kaydıyla yalnızca bayilik yönetimi ve yazılım kısmını yönetmesi konusunda sözleşme imzalamıştır. Başlangıçtan bugüne kadar tüm sistemin yöneticisi ve paranın kontrolü Belediyemizin Şirketi olan B.T.T. A.Ş. bünyesinde gerçekleşmiştir.



Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. sürekli olarak denetime tabi olan bir şirkettir ve şimdiye kadar yapılan incelemeler ve denetimler sonucunda hiçbir zaman herhangi bir usulsüzlük durumuyla karşı karşıya gelmemiştir.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. olarak bu asılsız ve mesnetsiz iddiaları ve haberleri kabul etmediğimizi,



Siz değerli kamuoyunun bilgilerine sunarız." - Balıkesir

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