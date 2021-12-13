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BALIKESİR - Trafik kazası geçiren şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı öldü - Son Dakika

BALIKESİR - Trafik kazası geçiren şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı öldü

13.12.2021 23:13

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, araç sürücüsü arkadaşı hayatını kaybetti.

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, araç sürücüsü arkadaşı hayatını kaybetti.

İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu 34 SD 7339 plakalı otomobil, İzmir- İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi.

Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı.

Gülçin Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

BALIKESİR - Trafik kazası geçiren şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı öldü
BALIKESİR - Trafik kazası geçiren şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı öldü
BALIKESİR - Trafik kazası geçiren şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı öldü
BALIKESİR - Trafik kazası geçiren şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı öldü

Gülçin Ergül, Balıkesir, Otomobil, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Trafik kazası geçiren şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: BALIKESİR - Trafik kazası geçiren şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı öldü - Son Dakika
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