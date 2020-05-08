BALIKESİR Trafik polislerinden, evde kalan öğrencilere online trafik eğitimi - Son Dakika

Trafik polislerinden, evde kalan öğrencilere online trafik eğitimi

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Kaymakamlığı ve Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nün desteğiyle evde kalan öğrencilere online trafik eğitimi verildi.

Burhaniye'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında çevrimiçi canlı yayınla öğrencilere eğitim verildi. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle uzaktan yapılan eğitim, Trafik Büro Amiri Komiser Yardımcısı Özgül Reçel ve trafik polisi Halil İbrahim Zeybek tarafından verildi. Nadir Tolun İlkokulu 2-C Sınıfı öğrencilerinin, öğretmenleri Hasan İbiş öncülüğünde katıldığı program sosyal medyadan da yayınlanırken, eğitime öğrenci ve velilerin de ilgisi yoğun oldu.

Trafik Büro Amiri Özgül Reçel, eğitim öncesi yaptığı konuşmada, 'Sevgili çocuklar koronavirüs nedeniyle evlerdeyiz. Milli Eğitim Bakanlığı da sizlere evlerde eğitim vermektedir. Biz de Trafik Haftasını kutluyoruz. Bugün sizlere trafik eğitimi vereceğiz. 'Evdeyim ama trafik kuralları aklımda. Trafikte her yıl daha iyiye' sloganımızla sizlere, trafikte dikkat etmemiz gerekenleri anlatacağız? dedi.

Öğrencilere, filmler eşliğinde trafik kurallarını anlatan Trafik Polisi Halil İbrahim Zeybek ise, 'Sizlere okullarınız da eğitim vermek isterdik. Ancak, pandemi nedeniyle evlerdesiniz. Biz de size buradan yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yarın evlerinizden çıkınca trafik kurallarına uyunuz ve anne-babalarınızı da uyarınız' diye konuştu.